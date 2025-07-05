Обломки беспилотника ВСУ упали во двор частного дома в российском регионе

Малков: обломки дрона ВСУ рухнули во двор частного дома в Рязанской области

Обломки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) рухнули на дворовую территорию частного жилого дома в Рязанском районе Рязанской области. Об инциденте сообщил глава региона Павел Малков, разместив пост в Telegram-канале.

Он отметил, что ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли «очередную безрезультативную воздушную атаку на регион». Было сбито два дрона противника.

Как уточняется, пострадавших и разрушений нет. Сейчас на месте работы ведут оперативные службы, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в ночь с 4 на 5 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили почти 100 беспилотников над регионами России. Больше всего вражеских дронов было сбито над территорией Воронежской области.