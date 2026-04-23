05:51, 23 апреля 2026

ВСУ атаковали российский регион

Shot: ВСУ атакуют Самарскую область, взрывы прогремели над Новокуйбышевском
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют Самарскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Серия взрывов прогремела над Новокуйбышевском. Система противовоздушной обороны (ПВО) отражает воздушную атаку украинских дронов.

Очевидцы отметили, что первые взрывы раздались над городом около 20 минут назад и не прекращаются до сих пор. Всего было слышно 5-6 взрывов в разных частях города. В настоящий момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

22 апреля дроны ВСУ атаковали Сызрань в Самарской области. Сообщалось, что из-за падения одного из беспилотников частично обрушился подъезд четырехэтажного жилого дома, а также пострадала еще одна многоэтажка.

По последним данным, пострадали 12 человек. Кроме того, не удалось спасти женщину и ребенка, их достали из-под завалов.

    Последние новости

    «В любой момент». Песков заявил о готовности Путина принять Зеленского в Москве, но с одной целью

    Развеяны мифы об Android-смартфонах

    Дачникам назвали лучший способ защитить саженцы от весенних морозов

    Назван новый лидер рейтинга миллиардеров России

    США впервые за 38 лет применили иной тип оружия против Ирана

    Названо условие для снижение ключевой ставки до 10 % к концу года

    Уникальная магнолия из Японии зацвела в Москве

    В Москве избили и попытались отравить пенсионерку из-за квартиры

    На Западе ответили на эксцентричный план Украины по Донбассу

    Раскрыта истинная цель перемирия США с Ираном

    Все новости
