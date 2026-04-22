Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:35, 22 апреля 2026Россия

Появились подробности об обрушении подъезда дома после атаки ВСУ в Сызрани

Майя Назарова

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Два человека остаются под завалами разрушенного подъезда жилого дома в Сызрани после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такие подробности появились в Telegram-канале губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Он отметил, что число пострадавших возросло до 12 человек.

Федорищев рассказал, что в результате обрушения многоэтажки после удара беспилотников госпитализированы трое человек. Остальным пострадавшим была оказана амбулаторная медпомощь, заверил самарский глава.

Он подчеркнул, что работы по разбору завалов продолжаются. Для людей, которые временно не могут вернуться в свое жилье, развернуты пункты временного размещения.

Сызрань подверглась атаке дронов ВСУ в ночь на среду, 22 апреля. Из-за падения одного из беспилотников частично обрушился подъезд четырехэтажного жилого многоквартирного дома на Астраханской улице

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok