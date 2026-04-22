Появились подробности об обрушении подъезда дома после атаки ВСУ в Сызрани

Федорищев: Два человека остаются под завалами разрушенного дома в Сызрани

Два человека остаются под завалами разрушенного подъезда жилого дома в Сызрани после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такие подробности появились в Telegram-канале губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Он отметил, что число пострадавших возросло до 12 человек.

Федорищев рассказал, что в результате обрушения многоэтажки после удара беспилотников госпитализированы трое человек. Остальным пострадавшим была оказана амбулаторная медпомощь, заверил самарский глава.

Он подчеркнул, что работы по разбору завалов продолжаются. Для людей, которые временно не могут вернуться в свое жилье, развернуты пункты временного размещения.

Сызрань подверглась атаке дронов ВСУ в ночь на среду, 22 апреля. Из-за падения одного из беспилотников частично обрушился подъезд четырехэтажного жилого многоквартирного дома на Астраханской улице

