В российском городе частично обрушился подъезд жилого дома

В Сызрани произошло частичное обрушение подъезда жилого дома

Частичное обрушение подъезда жилого дома произошло в Сызрани Самарской области. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает МЧС России в MAX.

На месте обрушения в настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Отмечается, что из-под завалов спасены четыре человека, в том числе ребенок.

Губернатор российского региона Вячеслав Федорищев указал, что обрушение произошло в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Telegram-канал Shot писал, что ВСУ атаковали Сызрань, в городе прозвучало более десятка взрывов. Как утверждают очевидцы, сильные взрывы начали раздаваться около трех часов ночи по местному времени.