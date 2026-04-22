Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:27, 22 апреля 2026Россия

В российском городе частично обрушился подъезд жилого дома

В Сызрани произошло частичное обрушение подъезда жилого дома
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress

Частичное обрушение подъезда жилого дома произошло в Сызрани Самарской области. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает МЧС России в MAX.

На месте обрушения в настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Отмечается, что из-под завалов спасены четыре человека, в том числе ребенок.

Губернатор российского региона Вячеслав Федорищев указал, что обрушение произошло в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Telegram-канал Shot писал, что ВСУ атаковали Сызрань, в городе прозвучало более десятка взрывов. Как утверждают очевидцы, сильные взрывы начали раздаваться около трех часов ночи по местному времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok