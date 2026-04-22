09:53, 22 апреля 2026

Стало известно о жертвах после атаки дронов ВСУ в Сызрани

Mash: Взрослого и ребенка нашли мертвыми под завалами дома в Сызрани
Майя Назарова

Кадр: МЧС РФ / РИА Новости

Взрослого и ребенка нашли без признаков жизни под завалами дома на Астраханской улице в Сызрани. О жертвах после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало известно Telegram-каналу Mash.

Как утверждает издание, погибших нашли на четвертый час поисковых работ.

По данным Mash, в спасательной операции задействовали собак, всех людей эвакуировали. Вместе с подъездом обрушились лестничные пролеты с первого по пятый этаж. Предположительно, украинский беспилотник летел на малой высоте, поэтому он и попал в дом.

Атака на Самарскую область длилась больше 6 часов, подчеркнул Mash.

До этого губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о состоянии пострадавших в Сызрани. По его данным, троих человек госпитализировали, еще девятерым медицинская помощь была оказана на месте.

    Последние новости

    Украина исключила две столицы для встречи Зеленского и Путина

    Москвичей предупредили о незаконности случаев включения чаевых в счет

    Вышедшее из Ирана грузовое судно попало под обстрел

    Стала известна цель поездки Зеленского на саммит ЕС

    Полицейский открыл огонь по россиянину-водолазу

    Боеприпас «Рус-ПЭ» улучшили

    В атакованной дронами ВСУ Сызрани отменили занятия в школах

    Сумку с бомбой отобрали у мужчины возле эскалаторов в Москве и показали на видео

    Китайцы бросились скупать земли под Москвой

    В России заметили усиление проблем с инвестициями

    Все новости
