Стало известно о жертвах после атаки дронов ВСУ в Сызрани

Взрослого и ребенка нашли без признаков жизни под завалами дома на Астраханской улице в Сызрани. О жертвах после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало известно Telegram-каналу Mash.

Как утверждает издание, погибших нашли на четвертый час поисковых работ.

По данным Mash, в спасательной операции задействовали собак, всех людей эвакуировали. Вместе с подъездом обрушились лестничные пролеты с первого по пятый этаж. Предположительно, украинский беспилотник летел на малой высоте, поэтому он и попал в дом.

Атака на Самарскую область длилась больше 6 часов, подчеркнул Mash.

До этого губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о состоянии пострадавших в Сызрани. По его данным, троих человек госпитализировали, еще девятерым медицинская помощь была оказана на месте.