Раскрыт масштаб разрушений при ударе гигантских дронов ВСУ по российскому городу

Федорищев: Беспилотники ВСУ повредили два многоквартирных дома в Сызрани

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили два многоквартирных дома в Сызрани. Масштаб разрушений при ударе гигантских дронов по российскому городу раскрыл губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, передает РИА Новости.

По данным главы региона, угрозы обрушения конструкций по второму дому нет.

«На место незамедлительно выехали и продолжают работать все экстренные службы и медики. Развернут оперативный штаб. Ситуация на контроле», — обозначил Федорищев.

Дроны ВСУ атаковали Сызрань в Самарской области в ночь на 22 апреля. Из-за падения одного из беспилотников частично обрушился подъезд четырехэтажного жилого многоквартирного дома. По последним данным, пострадали 12 человек.