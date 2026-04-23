Квартиры повредились в результате атаки БПЛА в российском городе

В Самаре БПЛА врезался в жилую высотку, повреждены крыша и квартиры

В результате взрыва украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Самаре была повреждена крыша жилого дома и несколько квартир. Об этом сообщают очевидцы Telegram-каналу SHOT.

По словам местных жителей, взрыв прогремел в 05:09 по московскому времени. Перед этим был слышен сильный гул. Очевидцы утверждают, что беспилотник летел на низкой высоте, после чего врезался в верхние этажи многоэтажки. Обломки упали на придомовую территорию.

Свидетели происшествия рассказали, что после удара часть крыши была «снесена», в воздухе появился дым. В домах напротив выбиты стекла ударной волной. В настоящее время территория вокруг здания оцеплена. Официальных комментариев пока не поступало.

Ранее сообщалось, что украинская компания «Генерал Черешня» представила дрон-камикадзе «Хмаринка» («Облачко»), который является практически полной копией российского аппарата «Молния-2».