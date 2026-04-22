17:46, 22 апреля 2026Наука и техника

На Украине скопировали российскую «Молнию-2»

На Украине представили похожий на российскую «Молнию-2» дрон-камикадзе «Облачко»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
БПЛА «Молния-2»

БПЛА «Молния-2». Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украинская компания «Генерал Черешня» представила дрон-камикадзе «Хмаринка» («Облачко»), который является практически полной копией российского аппарата «Молния-2». Беспилотник позиционируют как массовое изделие, сообщает УНИАН.

Производитель подчеркнул, что «Облачко» по своему классу и тактическому назначению соответствует российским решениям. Как и «Молния-2», украинский аппарат — это дрон самолетного типа с двумя двигателями и простой конструкцией.

Также он обладает похожими характеристиками. Заявленная дальность «Облачка» — 50 километров, а максимальная продолжительность полета составляет 60 минут. Дрон с размахом крыла 196 сантиметров развивает скорость до 140 километров в час. Отмечается, что изделие прошло испытания.

Ранее в апреле стало известно, что российские «Молнии-2» получили элементы искусственного интеллекта для наведения на цель.

