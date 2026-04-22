Объявлено о более чем 10 пострадавших при ударе ВСУ по Сызрани

При ударе ВСУ по жилым домам в Сызрани пострадали более 10 человек

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилым домам в Сызрани Самарской области пострадали более 10 человек. Об этом стало известно из заявления МЧС России, сообщение приводит РИА Новости.

Всего, по данным спасателей, различные травмы получили 11 жителей города. Среди пострадавших — два ребенка. «Им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в МЧС.

Об атаке ВСУ на Сызрань стало известно в ночь на 22 апреля. Украинские беспилотники попали в два жилых дома. В одном из них произошло возгорание, во втором частично обрушился один из подъездов.

Под завалами могут находиться жильцы. МЧС публиковало кадры с места взрыва.