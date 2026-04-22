08:00, 22 апреля 2026

Объявлено о более чем 10 пострадавших при ударе ВСУ по Сызрани

Марк Леонов
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилым домам в Сызрани Самарской области пострадали более 10 человек. Об этом стало известно из заявления МЧС России, сообщение приводит РИА Новости.

Всего, по данным спасателей, различные травмы получили 11 жителей города. Среди пострадавших — два ребенка. «Им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в МЧС.

Об атаке ВСУ на Сызрань стало известно в ночь на 22 апреля. Украинские беспилотники попали в два жилых дома. В одном из них произошло возгорание, во втором частично обрушился один из подъездов.

Под завалами могут находиться жильцы. МЧС публиковало кадры с места взрыва.

    Последние новости

    Российская армия нанесла удар по командирам ВСУ. Офицеры получили награды от Зеленского за вторжение в Курскую область

    Европейским банкам передадут напугавшую их ИИ-модель

    В Курске во дворе дома упал украинский беспилотник

    Стало известно об ударе гигантских дронов ВСУ по российскому городу

    В Москве наступил самый теплый день недели

    Украинские офицеры бросили личный состав на позициях и дезертировали

    Трамп выдвинул новый ультиматум Ирану

    Солиста Мариинки взяли в заложники и избили

    Полицейский объяснил покушение на коллегу действием черной магии

    Объявлено о более чем 10 пострадавших при ударе ВСУ по Сызрани

    Все новости
