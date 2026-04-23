06:58, 23 апреля 2026Россия

Россиянин погиб в результате атаки БПЛА на промышленное предприятие

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Global Look Press

В Новокуйбышевске при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на промышленное предприятие погиб один человек. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

«В Новокуйбышевске в результате атаки на промышленные предприятия, по предварительным данным, есть пострадавшие. Один человек погиб», — написал глава российского региона.

Губернатор подчеркнул, что в Самарской области сохраняется угроза атаки БПЛА.

Ранее жители города Кстово в Нижегородской области проснулись от мощных взрывов. Громкие звуки раздавались в южной части города.

