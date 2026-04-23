Мощные взрывы разбудили жителей Нижегородской области

Shot: Взрывы прогремели в районе города Кстово, в регионе работает ПВО

Жители города Кстово в Нижегородской области проснулись от мощных взрывов. Как пишет телеграм-канал Shot, предварительно, противовоздушная оборона России отражает атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион.

Очевидцы рассказали, что взрывы прогремели около трех часов ночи, от них «тряслись окна» в квартирах. Громкие звуки раздавались в южной части города.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

До этого пресс-служба Росавиации сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода.

Ранее ВСУ пытались атаковать Севастополь. В небе над городом-героем всего за полтора часа было сбито 15 вражеских БПЛА.