Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:03, 23 апреля 2026Россия

Мощные взрывы разбудили жителей Нижегородской области

Shot: Взрывы прогремели в районе города Кстово, в регионе работает ПВО
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Жители города Кстово в Нижегородской области проснулись от мощных взрывов. Как пишет телеграм-канал Shot, предварительно, противовоздушная оборона России отражает атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион.

Очевидцы рассказали, что взрывы прогремели около трех часов ночи, от них «тряслись окна» в квартирах. Громкие звуки раздавались в южной части города.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

До этого пресс-служба Росавиации сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода.

Ранее ВСУ пытались атаковать Севастополь. В небе над городом-героем всего за полтора часа было сбито 15 вражеских БПЛА.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok