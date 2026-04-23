Губернатор российского города-героя рассказал об атаке ВСУ

Развожаев: В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, сбито три воздушных цели

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем официальном телеграм-канале в полночь сообщил о воздушной тревоге. Российские военные отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), в городе работает противовоздушная оборона (ПВО) и мобильные огневые группы.

По предварительной информации, к 00:29 23 апреля было сбито три воздушных цели в районе Северной стороны и Инкермана.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — добавил губернатор.

На данный момент, по информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты не пострадали.

