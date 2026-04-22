21:37, 22 апреля 2026Россия

Российский губернатор рассказал о серьезных последствиях атаки ВСУ на регион

Екатерина Щербакова
Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить массированные удары по Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в Telegram-канале рассказал о серьезных последствиях вражеских ударов.

В Белгороде в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ получили ранения мужчина и женщина. Их доставили в городскую больницу № 2.

В эту же больницу с минно-взрывной травмой, баротравмой и касательным ранением мягких тканей грудной клетки обратился мужчина, пострадавший при атаке вражеского беспилотника на парковку объекта торговли в селе Никольское. На месте атаки также повреждены два здания, пять легковых и два грузовых автомобиля.

На участке автодороги Майский — Шагаровка от детонации украинского дрона посечены КамАЗ и легковой автомобиль.

Кроме того, ВСУ ударили по парковке предприятия в селе Солдатское Ракитянского округа, в результате повреждения получили шесть автомобилей.

В городе Шебекино от ударов FPV-дронов повреждена кровля производственного здания и служебный автобус.

Атаковали ВСУ и сельскохозяйственное предприятие в селе Чураево, в результате чего было разрушено ограждение. В селе Вязовое Краснояружского округа в результате атаки беспилотника поврежден социальный объект.

Еще один социальный объект и два легковых автомобиля получили повреждения от детонации дрона в селе Ивановская Лисица.

Также в результате массированных атак повреждены частные дома в селах Казначеевка, Пушкарное, Стрелецкое, Таврово, Беловское, Дубовое, Архангельское, Смородино, Глотово и в селе Гора-Подол.

Ранее появились подробности об обрушении подъезда дома в Сызрани из-за атаки ВСУ.

