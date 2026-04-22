Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:09, 22 апреля 2026Россия

Появились подробности об обрушении подъезда дома в Сызрани после атаки ВСУ

МЧС: Из атакованного дронами ВСУ дома в Сызрани эвакуировали 39 человек
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: МЧС России / ТАСС

Спасатели эвакуировали 39 человек из четырехэтажного дома, в котором частично обрушился подъезд после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Сызрань Самарской области. Такие подробности сообщил начальник пресс-службы регионального управления МЧС России Мирослав Пивень, пишет «Интерфакс».

«В городе Сызрани произошло частичное обрушение подъезда в четырехэтажном многоквартирном жилом доме. В целях безопасности из здания эвакуированы 39 человек», — сказал Пивень.

По предварительной информации, людей под завалами нет. На месте происшествия работают 317 специалистов и 73 единицы техники.

Беспилотники ВСУ атаковали Сызрань в ночь на 22 апреля. В результате были повреждены два многоквартирных дома, в одном из них частично обрушился подъезд. По последним данным, жертвами стали два человека и еще 12 пострадали. Предварительно, Самарскую область атаковали гигантскими дронами модели «Лютый».

Всего за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Россией 155 украинских дронов. Помимо Самаркой области, беспилотники ВСУ ударили по Воронежской, Пензенской, Ульяновской областям, Краснодарскому краю и Крыму.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok