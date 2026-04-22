Появились подробности об обрушении подъезда дома в Сызрани после атаки ВСУ

Спасатели эвакуировали 39 человек из четырехэтажного дома, в котором частично обрушился подъезд после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Сызрань Самарской области. Такие подробности сообщил начальник пресс-службы регионального управления МЧС России Мирослав Пивень, пишет «Интерфакс».

«В городе Сызрани произошло частичное обрушение подъезда в четырехэтажном многоквартирном жилом доме. В целях безопасности из здания эвакуированы 39 человек», — сказал Пивень.

По предварительной информации, людей под завалами нет. На месте происшествия работают 317 специалистов и 73 единицы техники.

Беспилотники ВСУ атаковали Сызрань в ночь на 22 апреля. В результате были повреждены два многоквартирных дома, в одном из них частично обрушился подъезд. По последним данным, жертвами стали два человека и еще 12 пострадали. Предварительно, Самарскую область атаковали гигантскими дронами модели «Лютый».

Всего за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Россией 155 украинских дронов. Помимо Самаркой области, беспилотники ВСУ ударили по Воронежской, Пензенской, Ульяновской областям, Краснодарскому краю и Крыму.