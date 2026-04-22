11:49, 22 апреля 2026Россия

Раскрыто состояние пострадавших при обрушении подъезда дома в Сызрани после атаки дронов

Кузнецов: Трое пострадавших при атаке ВСУ на Сызрань находятся в больницах
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Фото: МЧС России / ТАСС

Трое пострадавших при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сызрань Самарской области, где в результате падения дрона частично обрушился подъезд многоквартирного дома, находятся на лечении в больницах Самарской области. Информацию о состоянии раненых раскрыл помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, пишет РИА Новости.

Всего пострадали 12 человек. Состояние одного госпитализированного оценивается как тяжелое. «Девять человек, в том числе двое детей, получили медицинскую помощь амбулаторно. С пострадавшими работают психологи», — добавил Кузнецов.

Он подчеркнул, что оказание медпомощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Ранее сообщалось, что жертвами обрушения стали женщина и ребенок.

ВСУ атаковали Сызрань в ночь на 22 апреля. Жители слышали более десятка взрывов. Один из беспилотников упал на жилой дом на Астраханской улице. Предположительно, налет осуществлялся при помощи тяжелых дронов-камикадзе «Лютый».

По данным Минобороны России за минувшую ночь средства противовоздушной обороны сбили над регионами 155 украинских беспилотников. Дроны уничтожены в Курской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском крае, Республике Крым, а также над акваторией Черного моря

