07:42, 22 апреля 2026Россия

Минобороны выпустило заявление после массированного налета ВСУ на регионы России

Средства ПВО России в ночь на 22 апреля сбили над регионами 155 украинских БПЛА
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь с 21 на 22 апреля сбили над регионами страны 155 украинских беспилотных летательных аппаратов. Такое заявление после массированного налета Вооруженных сил Украины на Россию выпустило Минобороны страны.

По информации оборонного ведомства, атаке подверглись 12 субъектов федерации, среди которых Самарская, Воронежская, Пензенская, Ульяновская области, Краснодарский край и Крым. Также дроны были уничтожены над акваторией Черного моря.

Все сбитые беспилотники относились к самолетному типу.

Ранее сообщалось, что в Сызрани Самарской области после попадания БПЛА в жилой дом частично обрушился подъезд. Под обломками могут находиться жильцы. Кадры с места падения дрона показало МЧС России.

