Ребенок оказался под завалами дома из-за налета беспилотника в Сызрани

Федорищев: Частичное обрушение подъезда в Сызрани произошло из-за атаки БПЛА

Один ребенок и трое взрослых оказались под завалами многоквартирного дома в Сызрани. Причиной стала атака беспилотника, о чем сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

По его информации, в связи с налетом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) произошло частичное обрушение подъезда. Из-под завалов спасли четырех человек, в том числе одного ребенка.

Сейчас на месте происшествия работают поисково-спасательные отряды. К месту инцидента направили экстренные службы реагирования. Атака дронов на Самарскую область еще продолжается, предупредил чиновник.

