Стали известны подробности о жертвах атаки дронов ВСУ в Сызрани

Mash: Жертвами атаки дронов ВСУ в Сызрани стали 12-летняя девочка и ее бабушка

Жертвами атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сызрани Самарской области стали 12-летняя девочка и ее бабушка. Такие подробности стали известны Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, школьница была на каникулах и приехала к родственнице погостить.

Как пишет Mash, квартиры этажом ниже в доме на Астраханской улице в Сызрани пустовали несколько дней: одни соседи уехали на дачу, другие — в отпуск в Москву. Из-за удара дрона ВСУ полностью обрушились лестничные пролеты, также повреждения были выявлены в четырех квартирах. В одной из них и находились бабушка с внучкой.

До этого в МЧС рассказали, что людей под завалами обрушившегося дома в Сызрани больше нет. Саперы начали обследовать обрушившийся дом на предмет обломков беспилотников.

Дроны ВСУ атаковали Сызрань в Самарской области в ночь на 22 апреля. Из-за падения одного из беспилотников частично обрушился подъезд четырехэтажного жилого многоквартирного дома, а также пострадала еще одна многоэтажка.