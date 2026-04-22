Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:25, 22 апреля 2026Россия

Раскрыты подробности о поисках людей под завалами российского дома после удара дронов ВСУ

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Людей под завалами обрушившегося дома в Сызрани больше нет. Подробности о поиске пострадавших после удара гигантских дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыли в МЧС, передает РИА Новости.

«По предварительной информации, людей под завалами больше нет», — говорится в сообщении.

Работы на месте происшествия продолжаются. Как сообщили в Росгвардии, на данный момент саперы обследуют обрушившийся дом на предмет обломков беспилотных летательных аппаратов.

Дроны ВСУ атаковали Сызрань в Самарской области в ночь на 22 апреля. Из-за падения одного из беспилотников частично обрушился подъезд четырехэтажного жилого многоквартирного дома, а также пострадала еще одна многоэтажка.

По последним данным, пострадали 12 человек. Кроме того, не удалось спасти женщину и ребенка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина исключила две столицы для встречи Зеленского и Путина

    Боеприпас «Рус-ПЭ» улучшили

    В атакованной дронами ВСУ Сызрани отменили занятия в школах

    Сумку с бомбой отобрали у мужчины возле эскалаторов в Москве и показали на видео

    Китайцы бросились скупать земли под Москвой

    В России заметили усиление проблем с инвестициями

    Интимный момент Ким Кардашьян с семикратным чемпионом «Формулы-1» попал на фото папарацци

    Названо условие для восстановления рынка ипотеки в России

    Жена мужчины с деменцией рассказала о проигнорированных ими симптомах болезни

    Украина попросила одну страну организовать встречу Путина и Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok