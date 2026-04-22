Раскрыты подробности о поисках людей под завалами российского дома после удара дронов ВСУ

МЧС: Людей под завалами обрушившегося после удара ВСУ дома в Сызрани больше нет

Людей под завалами обрушившегося дома в Сызрани больше нет. Подробности о поиске пострадавших после удара гигантских дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыли в МЧС, передает РИА Новости.

«По предварительной информации, людей под завалами больше нет», — говорится в сообщении.

Работы на месте происшествия продолжаются. Как сообщили в Росгвардии, на данный момент саперы обследуют обрушившийся дом на предмет обломков беспилотных летательных аппаратов.

Дроны ВСУ атаковали Сызрань в Самарской области в ночь на 22 апреля. Из-за падения одного из беспилотников частично обрушился подъезд четырехэтажного жилого многоквартирного дома, а также пострадала еще одна многоэтажка.

По последним данным, пострадали 12 человек. Кроме того, не удалось спасти женщину и ребенка.