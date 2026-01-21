Украинский беспилотник ударил по жилому дому в Адыгее. Пострадали восемь человек, включая одного ребенка

Кумпилов: В Адыгее при ударе ВСУ пострадали восемь человек, в том числе ребенок

В Адыгее при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в многоквартирном доме начался пожар. В результате пострадали восемь человек, в том числе ребенок. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

В результате вражеской атаки в Тахтамукайском районе пострадали 8 человек, в том числе 1 ребенок. В больницу госпитализированы 7 пострадавших, всем им оказывается медицинская помощь, угрозы их жизням нет. Погибших нет Мурат Кумпилов глава республики Адыгея

Согласно предварительным данным, в результате атаки сгорело 15 автомобилей, пострадало 25 машин. На место происшествия также выехал председатель кабмина региона Анзаур Керашев, а также министр здравоохранения Рустем Меретуков и министр труда и соцразвития Джанбеч Мирза.

15 автомобилей сгорело в результате атаки

По словам Кумпилова, все нуждающиеся получат необходимую помощь. В муниципалитете разворачиваются пункты временного размещения граждан.

В комнатах выбиты окна, часть машин выгорела дотла

По данным Telegram-канала Baza, в результате атаки БПЛА жилой дом получил сильные повреждения: в квартирах выбиты окна, по полу были разбросаны осколки. При этом часть машин выгорела дотла, другие получили повреждения от взрывной волны, у некоторых выбиты стекла.

Mash пишет, что повреждения получили не менее 25 квартир, а часть балконов жилого дома оказалась разрушена.

Все окна повылетали со стеклом Очевидец пожара в Адыгее

На юге России прозвучали сирены, введены ограничения в аэропорту

На фоне атаки в Адыгее в разных районах Анапы, Сочи, Геленджика и Новороссийска прозвучали сирены. В аэропорту города Сочи также ввели ограничения. Согласно последним данным, перенесли шесть рейсов на вылет, на прилет — четыре.

Мэр Сочи Андрей Прошунин в Telegram-канале сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили все беспилотники ВСУ в небе над Сочи и прибрежной акваторией. По его словам, при налете никто не пострадал, разрушений и возгорания объектов инфраструктуры тоже не произошло.