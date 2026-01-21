Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:58, 21 января 2026Россия

Украинский беспилотник ударил по жилому дому в Адыгее. Пострадали восемь человек, включая одного ребенка

Кумпилов: В Адыгее при ударе ВСУ пострадали восемь человек, в том числе ребенок
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

В Адыгее при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в многоквартирном доме начался пожар. В результате пострадали восемь человек, в том числе ребенок. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

В результате вражеской атаки в Тахтамукайском районе пострадали 8 человек, в том числе 1 ребенок. В больницу госпитализированы 7 пострадавших, всем им оказывается медицинская помощь, угрозы их жизням нет. Погибших нет

Мурат Кумпиловглава республики Адыгея

Согласно предварительным данным, в результате атаки сгорело 15 автомобилей, пострадало 25 машин. На место происшествия также выехал председатель кабмина региона Анзаур Керашев, а также министр здравоохранения Рустем Меретуков и министр труда и соцразвития Джанбеч Мирза.

15
автомобилей

сгорело в результате атаки

По словам Кумпилова, все нуждающиеся получат необходимую помощь. В муниципалитете разворачиваются пункты временного размещения граждан.

Материалы по теме:
ВСУ атаковали три российских региона. В Белгородской области в результате удара погиб чиновник
ВСУ атаковали три российских региона. В Белгородской области в результате удара погиб чиновник
Сегодня
ВСУ атаковали Ростов-на-Дону. Обломки БПЛА влетели в многоэтажки, на промпредприятии вспыхнул пожар. Что известно о последствиях?
ВСУ атаковали Ростов-на-Дону. Обломки БПЛА влетели в многоэтажки, на промпредприятии вспыхнул пожар. Что известно о последствиях?
14 января 2026

В комнатах выбиты окна, часть машин выгорела дотла

По данным Telegram-канала Baza, в результате атаки БПЛА жилой дом получил сильные повреждения: в квартирах выбиты окна, по полу были разбросаны осколки. При этом часть машин выгорела дотла, другие получили повреждения от взрывной волны, у некоторых выбиты стекла.

Mash пишет, что повреждения получили не менее 25 квартир, а часть балконов жилого дома оказалась разрушена.

Все окна повылетали со стеклом

Очевидец пожара в Адыгее

На юге России прозвучали сирены, введены ограничения в аэропорту

На фоне атаки в Адыгее в разных районах Анапы, Сочи, Геленджика и Новороссийска прозвучали сирены. В аэропорту города Сочи также ввели ограничения. Согласно последним данным, перенесли шесть рейсов на вылет, на прилет — четыре.

Материалы по теме:
ВСУ ударили дроном с зажигательной бомбой по отмечавшим Новый год мирным людям в Херсонской области. Счет погибших идет на десятки
ВСУ ударили дроном с зажигательной бомбой по отмечавшим Новый год мирным людям в Херсонской области. Счет погибших идет на десятки
1 января 2026
ВСУ вновь атаковали танкеры в Черном море. Как диверсии против нефтяного флота нанесли удар по экономике Казахстана?
ВСУ вновь атаковали танкеры в Черном море. Как диверсии против нефтяного флота нанесли удар по экономике Казахстана?
13 января 2026

Мэр Сочи Андрей Прошунин в Telegram-канале сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили все беспилотники ВСУ в небе над Сочи и прибрежной акваторией. По его словам, при налете никто не пострадал, разрушений и возгорания объектов инфраструктуры тоже не произошло.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинский беспилотник ударил по жилому дому в Адыгее. Пострадали восемь человек, включая одного ребенка

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Опытная секс-работница пожаловалась на искусственный интеллект

    Озвучена возможная цель атаки ВСУ на резиденцию Владимира Путина

    Российские военные заняли посадки западнее Родинского

    Фон дер Ляйен обвинили в упадке Евросоюза

    При атаке ВСУ на Адыгею пострадали восемь человек

    В Дании начали беспокоиться об экономических трудностях из-за США

    В Британии заявили о желании Трампа причинить боль Макрону

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok