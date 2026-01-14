ВСУ атаковали Ростов-на-Дону. Обломки БПЛА влетели в многоэтажки, на промпредприятии вспыхнул пожар. Что известно о последствиях?

В Ростове-на-Дону повреждены дома и загорелся промобъект при атаке БПЛА

Вооруженные силы Украины атаковали дронами Ростов-на-Дону. Обломки украинского беспилотника влетели в квартиру на 14 этаже многоэтажного дома в российском городе. После этого в здании начался сильный пожар, у нескольких соседних квартир выбило стекла. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Также в Ростове-на-Дону повреждены дома и загорелось промпредприятие после атаки БПЛА. В сети было опубликовано видео мощного пожара.

Все дежурно-спасательные службы приведены в готовность и оперативно выезжают для ликвидации последствий. На данный момент спасатели тушат возгорание на одном из промобъектов в западной части города Юрий Слюсарь Губернатор Ростовской области

Губернатор сообщил, что дежурные бригады также выехали в микрорайон Левенцовский, где в результате атаки загорелись квартиры в многоэтажных домах.

Информацию о повреждении нескольких многоквартирных домов также в соцсетях подтвердил глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

В Ростовской области пострадал ребенок

В Ростове-на-Дону и Мясниковском районе Ростовской области в результате атаки беспилотников ВСУ получили ранения четыре человека, среди них — четырехлетний ребенок.

Все четверо доставлены в ростовскую БСМП, где им оказывают медицинскую помощь. Состояние пострадавших врачи оценивают как средней тяжести Юрий Слюсарь Губернатор Ростовской области

Слюсарь также добавил, что в Левенцовском микрорайоне, где были повреждены две квартиры, для местных жителей развернут пункт временного размещения.

Губернатор отметил, что воздушная атака Вооруженных сил Украины отражена в десяти городах и районах Ростовской области. Ночному налету подверглись Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Волгодонск, а также Боковский, Кашарский, Миллеровский, Милютинский, Каменский и Усть-Донецкий районы.

ВС России ударили «Геранями» по энергообъектам Украины

Вооруженные силы (ВС) России ударили «Геранями» по энергообъектам в украинском городе Кривой Рог. Местных жителей призвали запастись водой и зарядить гаджеты.

Дроны-камикадзе Герань-2 нанесли массированный удар по объекту энергетики Telegram-канал «Военный Осведомитель»

В ночь на 13 января регионы Украины также подверглись массированному удару. В частности, в Киевской области по одной из ТЭЦ прилетела ракета оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». В результате были обесточены города Ирпень, Буча и Гостомель. В Киеве также наблюдаются перебои с электричеством.

Кроме того, удар «Геранями» был нанесен по цели в Одессе, а также в Запорожской и Днепропетровской областях. По словам военного аналитика Бориса Рожина, снова была атакована Криворожская ТЭС.