«Если соизволят». МИД Казахстана заявил, что с февраля ждет ответа Украины после атаки на нефтеперекачивающую станцию

МИД Казахстана заявил, что до сих пор ждет ответа Украины после атаки на КТК

В МИД Казахстана заявили, что до сих пор ждут ответа Украины после атаки на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров.

Конечно, будем ждать, если они соизволят ответить. Будем ждать Айбек Смадияров официальный представитель МИД Казахстана

По его словам, Астана сделала все необходимые действия для связи с Киевом по дипломатическим каналам. «Далее уже ответ за украинской стороной», — добавил представитель казахстанского внешнеполитического ведомства.

Станцию атаковали семь беспилотников

Нефтеперекачивающая станция в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотников 17 февраля 2025 года.

В компании уточнили, что промежуточная нефтеперекачивающая станция Кропоткинская из-за БПЛА была выведена из эксплуатации. Нефть на этом фоне перекачивалась на сниженных режимах, минуя поврежденную станцию.

Удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами. Атака была произведена с временным интервалом, с целью не только нарушить работу объекта, но и привести к жертвам среди оперативного персонала станции КТК

В КТК добавили, что никто не пострадал, работники смогли предотвратить угрозу разлива нефти. Консорциум известил международных акционеров компании — в том числе из США и стран Евросоюза — об атаке на свою станцию.

После атаки МИД Казахстана заявлял о дипломатическом решении вопроса

19 февраля первый заместитель главы МИД Казахстана Акан Рахметуллин заявил, что Астана намерена решить вопрос об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтеперекачивающей станции КТК при помощи дипломатии.

Он подчеркнул, что казахстанские власти осведомлены о ситуации с ударом украинского беспилотника по объекту. При этом он отметил, что станция продолжает перекачивать нефть в том же объеме, что и до атаки.

Было заявление Минэнерго Казахстана, что хоть удары и были нанесены, нефть качается в том же объеме. Естественно, мы с украинской стороной будем общаться, разговаривать, будут встречи. Обязательно будут контакты здесь или в Киеве. Эти вопросы мы должны решать дипломатическим путем, чтобы избежать такого в будущем Акан Рахметуллин первый замглавы МИД Казахстана

В начале марта вице-министр энергетики Казахстана Алибек Жамауов сообщил, что консультации продолжаются. Он также заявил, что консорциум за свой счет проводит ремонт станции после атаки.

21 мая Рахметуллин сообщил, что Астана регулярно напоминает Киеву о необходимости ответа через посольство республики по вопросу атак на КТК. В МИД Казахстана подчеркнули озабоченность действиями Украины и позицией властей страны.

В России назвали атаку местью Киева

Атака дрона Вооруженных сил Украины на нефтеперекачивающую станцию, которая транспортирует через Казахстан принадлежащие США энергоресурсы, стала местью Киева американской стороне. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Соединенные Штаты теперь могут воочию убедиться в террористической сути киевского режима», — подчеркнул политик.

По словам Слуцкого, украинский лидер Владимир Зеленский осознает, что теряет свою власть и что он не может одолеть РФ на поле боя и не может рассчитывать на важную роль в будущих переговорах. В связи с этим Киев «активизировал террористические атаки».

