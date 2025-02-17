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23:57, 17 февраля 2025Россия

Слуцкий назвал атаку ВСУ на перекачивающую нефть США станцию местью Киева

Слуцкий: Атака дрона ВСУ на НПС «Кропоткинская» с нефтью США стала местью Киева
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Атака дрона Вооруженных сил Украины на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская», которая транспортирует через Казахстан принадлежащие США энергоресурсы, стала местью Киева американской стороне. Такое мнение высказал в разговоре с RT глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Соединенные Штаты теперь могут воочию убедиться в террористической сути киевского режима», — подчеркнул политик.

По словам Слуцкого, украинский лидер Владимир Зеленский осознает, что теряет свою власть, что он не может одалеть РФ на поле боя и не может рассчитывать на важную роль в будущих переговорах. В связи с этим он «активизировал террористические атаки», подчеркнул парламентарий.

Атака на насосную станцию произошла в ночь на 17 февраля. НПС находится в 230 километрах от порта Новороссийск, через который проходит российская нефть, поэтому предполагается, что ВСУ могли ударить по ней случайно.

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