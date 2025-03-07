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16:17, 7 марта 2025Бывший СССР

Стало известно о связях Казахстана с Украиной после атаки ВСУ на КТК

Казахстан проводит консультации с Украиной после атаки ВСУ на КТК
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Казахстан проводит консультации с Украиной после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтепереробатывающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом заявил на пресс-конференции вице-министр энергетики Казахстана Алибек Жамауов, передает ТАСС.

«По дипломатическим каналам наши службы ведут переговоры с украинской стороной», — заявил казахстанский чиновник. Он также заявил, что консорциум за свой счет проводит ремонт станции после атаки.

При этом Жамауов отметил, что у него нет нформации о претензиях к сторонам. Каким именно, он не уточнил.

Ранее стало известно, что власти Казахстана уменьшат объемы прокачки нефти через инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Астана планирует начать делать это в марте из-за недавней атаки ВСУ на станцию.

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