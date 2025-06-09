Казахстан рассказал об ответе Украины после атаки на КТК

В МИД Казахстана заявили, что до сих пор ждут ответа Украины после атаки на КТК

В МИД Казахстана заявили, что до сих пор ждут ответа Украины после атаки на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров, передает ТАСС.

По его словам, Астана сделала все необходимые действия для связи с Киевом по дипломатическим каналам. «Конечно, будем ждать, если они соизволят ответить. Будем ждать», — заявил казахский дипломат.

В феврале нефтеперекачивающая станция КТК подверглась атаке беспилотника Вооруженных сил Украины. В результате удара никто не пострадал. Угроза разлива нефти была предотвращена.