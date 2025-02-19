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10:53, 19 февраля 2025Бывший СССР

В Казахстане заявили о намерении решить вопрос об ударе ВСУ по станции КТК

МИД Казахстана намерен дипломатией решить вопрос об ударе ВСУ по станции КТК
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Акан Рахметуллин

Акан Рахметуллин. Фото: МИД РФ / РИА Новости

Астана намерен решить вопрос об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтеперекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) при помощи дипломатии. Об этом заявил первый заместитель главы МИД Казахстана Акан Рахметуллин, передает новостной портал Informburo.kz.

он подчеркнул, что казахстанские власти осведомлены о ситуации с ударом украинского беспилотника по объекту. При этом он отметил, что станция продолжает перекачивать нефть в том же объеме, что и до атаки.

«О ситуации мы знаем. Было заявление Минэнерго Казахстана, что хоть удары и были нанесены, нефть качается в том же объёме. Естественно, мы с украинской стороной будем общаться, разговаривать, будут встречи. Обязательно будут контакты здесь или в Киеве. Эти вопросы мы должны решать дипломатическим путём, чтобы избежать такого в будущем», — сказал дипломат.

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