В Казахстане высказались о позиции Украины по атакам на объекты КТК

МИД Казахстана: Астана второй месяц ожидает ответа Украины по атакам на КТК

Казахстан второй месяц ожидает ответа по атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин, передает ТАСС.

«Ответа пока не было. Я не думаю, что ответ будет в ближайшее время», — высказался дипломат.

Рахметуллин сообщил, что Астана регулярно напоминает Киеву о необходимости ответа через посольство республики по вопросу атак на КТК. В МИД Казахстана подчеркнули озабоченность действиями Украины и позицией властей страны.

Ранее Рахметуллин заявил, что Астана намерена дипломатически решить вопрос об ударе ВСУ по нефтеперекачивающей станции КТК. Он подчеркнул, что между странами будут проведены соответствующие контакты.