Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:15, 14 января 2026Россия

Удары «Гераней» по энергообъектам в украинском городе попали на видео

Удары ВС России по энергообъектам в городе Кривой Рог попали на видео
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Удары ВС России по энергообъектам в украинском городе Кривой Рог попали на видео. Запись опубликована в Telegram-канале «Это Кривой Рог, детка».

«Дроны-камикадзе "Герань-2" нанесли массированный удар по объекту энергетики», — говорится в сообщении Telegram-канала «Военный Осведомитель».

В ночь на 13 января Вооруженные силы России запустили по территории Украины рекордное количество ракет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Более 20 прилетов «баллистики» было зафиксировано в Запорожской и Днепропетровской областях, а также в Киеве и Харькове. До этого самым масштабным был налет «Искандеров» 24 мая 2025 года. Тогда сообщалось об ударе 14 ракетами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Обломки украинского БПЛА влетели в жилую многоэтажку в российском городе

    В России изменили связанный с военкоматом закон. Что будет, если много лет не сообщать о переезде

    Ледник Судного дня пришел в движение. Чем это грозит

    Тревел-блогерша описала русский магазин в США фразой «все из лихих 1990-х»

    В ЕС признали неизбежность диалога с Россией по Украине

    Удары «Гераней» по энергообъектам в украинском городе попали на видео

    Франция создала Украине серьезные проблемы

    Молодоженов не стало на следующий день после свадьбы из-за взрыва

    Сексолог оценила вероятность наступления одновременного оргазма у мужчины и женщины

    На Украине заявили об обысках у главы фракции «Слуга народа»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok