Удары «Гераней» по энергообъектам в украинском городе попали на видео

Удары ВС России по энергообъектам в городе Кривой Рог попали на видео

Удары ВС России по энергообъектам в украинском городе Кривой Рог попали на видео. Запись опубликована в Telegram-канале «Это Кривой Рог, детка».

«Дроны-камикадзе "Герань-2" нанесли массированный удар по объекту энергетики», — говорится в сообщении Telegram-канала «Военный Осведомитель».

В ночь на 13 января Вооруженные силы России запустили по территории Украины рекордное количество ракет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Более 20 прилетов «баллистики» было зафиксировано в Запорожской и Днепропетровской областях, а также в Киеве и Харькове. До этого самым масштабным был налет «Искандеров» 24 мая 2025 года. Тогда сообщалось об ударе 14 ракетами.