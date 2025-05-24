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10:38, 24 мая 2025Бывший СССР

На Украине раскрыли подробности массированного удара по территории страны

ВВС Украины: Ночью по стране было запущено 14 ракет «Искандер» и 250 дронов
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Ночью по Украине было запущено 14 баллистических ракет «Искандер» и 250 дронов. Подробности массированного удара по территории страны раскрыли Военно-воздушные силы (ВВС) Украины на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Воздушная атака была отражена авиацией, зенитно-ракетными войсками, подразделениями радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем», — говорится в сообщении.

По данным украинских ВВС, по состоянию на 8:30 (время совпадает с московским) сбито 6 ракет «Искандер-МКН-23» и повреждено 245 беспилотных летательных аппарата. Отмечается, что удар пришелся по Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областям.

Ранее ВВС Украины сообщили, что по Киеву был нанесен удар с помощью дронов-камикадзе «Герань» и баллистических ракет. Киевский мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале проинформировал о работе средств противовоздушной обороны и призвал жителей оставаться в укрытиях.

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