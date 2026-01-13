ВС России за ночь запустили по Украине более 20 «Искандеров»

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 13 января запустили по территории Украины рекордное количество ракет оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер-М». Об этом сообщает мониторинговый ресурс Monitorwar в Telegram.

Более 20 прилетов «баллистики» зафиксировано в Запорожской и Днепропетровской областях, а также в Киеве и Харькове. В результате были обесточены города Ирпень, Буча и Гостомель. В Киеве также наблюдаются перебои с электричеством.

До минувшей ночи самым масштабным был налет «Искандеров» 24 мая 2025 года. Тогда сообщалось об ударе 14 ракетами.

Основными целями вновь стали объекты энергосистемы Украины

Представитель николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале указал, что основной акцент удара был сделан на объекты генерации и магистрального распределения электроэнергии. По его сведениям, больше всего ракет — восемь — попало в Криворожскую тепловую электростанцию (ТЭС) на Днепропетровщине. Она является энергетической опорой крупного промышленного района Украины, тесно связанного с металлургией, горнодобывающим сектором и военной логистикой.

Шесть ракет были нацелены на подстанцию «Запорожская» 750 киловольт. Этот объект является скелетом энергосистемы, обеспечивающим передачу мощности между регионами. Вывод таких подстанций из строя может привести к каскадным отключениям сетей, что сопоставимо с ударами сразу по нескольким объектам генерации. «Это уже не удар по энергетике, а удар по архитектуре энергосистемы», — уточнил Лебедев.

Стало известно об ударе по логистическому терминалу украинской почты

В населенном пункте Коротыч в Харьковской области Украины был нанесен удар по логистическому терминалу «Новой почты». Утверждается, что после прилета «Искандера» и беспилотников «Герань-2» там фиксировалась вторичная детонация, что прямо указывает на наличие на территории терминала грузов военного назначения.

По этому терминалу уже дважды наносился удар. В июне 2024 года здание было поражено бомбой ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), запущенной с расстояния 70 километров. Подробности налета в феврале 2025-го неизвестны, однако, по словам Лебедева, в том районе было много военных, которые в тот момент разгружали фуры.

Терминалы «Новой почты» с 2022 года системно используются Вооруженными силами Украины для доставки военных грузов под прикрытием гражданской инфраструктуры. В частности, один из беженцев видел, как украинские солдаты получают по почте помповые ружья, гранаты, снайперские винтовки, патроны, прицелы и другое снаряжение. «Каждый раз, приходя на почту, очередь состояла из 180-190 человек, из них до 10 человек гражданские, остальные все военные. И получали, начиная от гранат, автоматов и так далее. Я своими глазами видел», — сообщил он.