08:56, 13 января 2026Бывший СССР

Россия запустила рекордное за ночь количество «Искандеров» по Украине. Что стало целями удара?

ВС России за ночь запустили по Украине более 20 «Искандеров»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: ГСЧС Украины / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 13 января запустили по территории Украины рекордное количество ракет оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер-М». Об этом сообщает мониторинговый ресурс Monitorwar в Telegram.

Более 20 прилетов «баллистики» зафиксировано в Запорожской и Днепропетровской областях, а также в Киеве и Харькове. В результате были обесточены города Ирпень, Буча и Гостомель. В Киеве также наблюдаются перебои с электричеством.

До минувшей ночи самым масштабным был налет «Искандеров» 24 мая 2025 года. Тогда сообщалось об ударе 14 ракетами.

Основными целями вновь стали объекты энергосистемы Украины

Представитель николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале указал, что основной акцент удара был сделан на объекты генерации и магистрального распределения электроэнергии. По его сведениям, больше всего ракет — восемь — попало в Криворожскую тепловую электростанцию (ТЭС) на Днепропетровщине. Она является энергетической опорой крупного промышленного района Украины, тесно связанного с металлургией, горнодобывающим сектором и военной логистикой.

Шесть ракет были нацелены на подстанцию «Запорожская» 750 киловольт. Этот объект является скелетом энергосистемы, обеспечивающим передачу мощности между регионами. Вывод таких подстанций из строя может привести к каскадным отключениям сетей, что сопоставимо с ударами сразу по нескольким объектам генерации. «Это уже не удар по энергетике, а удар по архитектуре энергосистемы», — уточнил Лебедев.

Стало известно об ударе по логистическому терминалу украинской почты

В населенном пункте Коротыч в Харьковской области Украины был нанесен удар по логистическому терминалу «Новой почты». Утверждается, что после прилета «Искандера» и беспилотников «Герань-2» там фиксировалась вторичная детонация, что прямо указывает на наличие на территории терминала грузов военного назначения.

По этому терминалу уже дважды наносился удар. В июне 2024 года здание было поражено бомбой ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), запущенной с расстояния 70 километров. Подробности налета в феврале 2025-го неизвестны, однако, по словам Лебедева, в том районе было много военных, которые в тот момент разгружали фуры.

Терминалы «Новой почты» с 2022 года системно используются Вооруженными силами Украины для доставки военных грузов под прикрытием гражданской инфраструктуры. В частности, один из беженцев видел, как украинские солдаты получают по почте помповые ружья, гранаты, снайперские винтовки, патроны, прицелы и другое снаряжение. «Каждый раз, приходя на почту, очередь состояла из 180-190 человек, из них до 10 человек гражданские, остальные все военные. И получали, начиная от гранат, автоматов и так далее. Я своими глазами видел», — сообщил он.

