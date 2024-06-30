Россия ударила по складу ВСУ в здании почты в Харькове

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по зданию почты в Харькове, где находился логистический склад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.
«В Харькове нанесен бомбовый удар по логистической базе ВСУ — зданию "Новой почты"», — говорится в сообщении.
По данным украинских СМИ, здание было поражено бомбой ФАБ-500 с УМПК, запущенной с расстояния в 70 километров.
Ранее сообщалось, что оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» нанес удар по месту разгрузки эшелона военной техники ВСУ.
В результате атаки в районе населенного пункта Украинка были поражены бронетранспортеры М-113 американского производства США, топливозаправщики, ЗРК «Бук М1», БМП-2 и грузовой автомобильный транспорт.