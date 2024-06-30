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19:51, 30 июня 2024Россия

Россия ударила по складу ВСУ в здании почты в Харькове

Россия нанесла удар по складу ВСУ в здании почты в Харькове

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по зданию почты в Харькове, где находился логистический склад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

«В Харькове нанесен бомбовый удар по логистической базе ВСУ — зданию "Новой почты"», — говорится в сообщении.

По данным украинских СМИ, здание было поражено бомбой ФАБ-500 с УМПК, запущенной с расстояния в 70 километров.

Ранее сообщалось, что оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» нанес удар по месту разгрузки эшелона военной техники ВСУ.

В результате атаки в районе населенного пункта Украинка были поражены бронетранспортеры М-113 американского производства США, топливозаправщики, ЗРК «Бук М1», БМП-2 и грузовой автомобильный транспорт.

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