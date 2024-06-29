«Искандер» атаковал место разгрузки железнодорожного эшелона ВСУ

Минобороны РФ: «Искандер-М» атаковал место разгрузки ж/д эшелона с техникой ВСУ

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» нанес удар по месту разгрузки эшелона военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) \в Запорожской области. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

В результате атаки в районе населенного пункта Украинка были поражены бронетранспортеры М-113 американского производства США, топливозаправщики, ЗРК «Бук М1», БМП-2 и грузовой автомобильный транспорт. Кроме того, российские военные уничтожили личный состав ВСУ.

Результаты удара огневого поражения Искандера проводили с использованием дрона «СуперКАМ».

Ранее сообщалось, что в Запорожской области взорвался склад с боеприпасами ВСУ. Также стало известно о взрыве в Матвеевке Запорожской области, где хранится склад ВСУ с ракетами для HIMARS.