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18:48, 29 июня 2024Бывший СССР

В Запорожской области взорвался склад с боеприпасами ВСУ

В Запорожской области зафиксирован удар по складу с боеприпасами и техникой ВСУ
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Alina Smutko / Reuters

На подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожья был зафиксирован удар по карьеру, где ВСУ держали склад с боекомплектом и военную технику, сообщает РИА Новости.

Также сообщается о взрыве в Матвеевке Запорожской области, где хранится склад ВСУ с ракетами для HIMARS.

Ранее об атаке, в результате которой был поврежден объект критической инфраструктуры на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожья, сообщил назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров. Украинский чиновник не уточнил, о каком именно объекте идет речь. Он заявил, что в результате удара никто не пострадал. О взрывах в Запорожье также сообщал украинский Telegram-канал «Общественное».

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      Мария Черкасова
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