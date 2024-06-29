В Запорожской области зафиксирован удар по складу с боеприпасами и техникой ВСУ

На подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожья был зафиксирован удар по карьеру, где ВСУ держали склад с боекомплектом и военную технику, сообщает РИА Новости.

Также сообщается о взрыве в Матвеевке Запорожской области, где хранится склад ВСУ с ракетами для HIMARS.

Ранее об атаке, в результате которой был поврежден объект критической инфраструктуры на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожья, сообщил назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров. Украинский чиновник не уточнил, о каком именно объекте идет речь. Он заявил, что в результате удара никто не пострадал. О взрывах в Запорожье также сообщал украинский Telegram-канал «Общественное».