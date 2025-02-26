Беженец Морковин: ВСУ отправляют военные грузы через «Новую почту»

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют услуги почтовой компании «Новая почта» для получения и отправления военных грузов. Об этом беженец из Часова Яра Павел Морковин рассказал РИА Новости.

По его словам, он был владельцем магазина, в связи с чем часто посещал отделение «Новой почты» для получения грузов. Там он видел, как украинские солдаты получают по почте помповые ружья, гранаты, снайперские винтовки, патроны, прицелы и другое снаряжение.

«Каждый раз, приходя на почту, очередь состояла из 180-190 человек, из них до десяти человек гражданских, остальные все военные. И получали, начиная от гранат, автоматов и так далее. Я своими глазами видел», — сообщил он.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о мобилизации ТЦК пожилых и больных людей. «Много было старых людей, ТЦК набрали старых и больных людей, которые не могут даже ходить», — вспомнил он.