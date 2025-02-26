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07:26, 26 февраля 2025Бывший СССР

Беженец рассказал об отправке оружия ВСУ по почте

Беженец Морковин: ВСУ отправляют военные грузы через «Новую почту»
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Juan Moreno / Keystone Press Agency / Global Look Press

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют услуги почтовой компании «Новая почта» для получения и отправления военных грузов. Об этом беженец из Часова Яра Павел Морковин рассказал РИА Новости.

По его словам, он был владельцем магазина, в связи с чем часто посещал отделение «Новой почты» для получения грузов. Там он видел, как украинские солдаты получают по почте помповые ружья, гранаты, снайперские винтовки, патроны, прицелы и другое снаряжение.

«Каждый раз, приходя на почту, очередь состояла из 180-190 человек, из них до десяти человек гражданских, остальные все военные. И получали, начиная от гранат, автоматов и так далее. Я своими глазами видел», — сообщил он.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о мобилизации ТЦК пожилых и больных людей. «Много было старых людей, ТЦК набрали старых и больных людей, которые не могут даже ходить», — вспомнил он.

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