Бывший СССР
04:28, 13 января 2026Бывший СССР

На Украине сообщили о рекордном прилете «Искандеров»

На Украине сообщили о рекордном прилете из 20 ракет «Искандер-М»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

По территории Украины было запущено рекордное количество ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Об этом сообщает мониторинговый ресурс «Monitorwar» в Telegram.

Около 20 прилетов «баллистики» зафиксировано в Запорожской и Днепропетровской областях, а также в Киеве и Харькове.

Ранее 13 января сообщалось, что Украина подверглась массированной атаке. В частности, в Киевской области по одной из ТЭЦ прилетела ракета «Искандер-М», в результате были обесточены города Ирпень, Буча и Гостомель. В Киеве также наблюдаются перебои с электричеством.

До сегодняшней ночи самым масштабным был налет «Искандеров» 24 мая 2025 года. Тогда сообщалось об ударе 14 ракетами.

