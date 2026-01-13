Украина подверглась массированному удару

Регионы Украины подверглись массированному удару

Регионы Украины подверглись массированному удару. Об этом сообщает издание «Страна».

В частности, в Киевской области по одной из ТЭЦ прилетела ракета оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». В результате были обесточены города Ирпень, Буча и Гостомель. В Киеве также наблюдаются перебои с электричеством. Кроме того, в украинской столице начались пожары.

Взрывы слышны в Харькове. Вооруженные силы Украины (ВСУ) предупреждают о большом скоплении беспилотников над городом.

Удар «Геранями» был нанесен по цели в Одессе. Также идут прилеты в Запорожской и Днепропетровской областях. Снова была атакована Криворожская ТЭС, выяснил военный аналитик Борис Рожин.

За несколько часов до этого президент Украины Владимир Зеленский предупредил о подготовке Россией нового массированного удара по территории страны. Как сообщил глава государства, при атаке планируется задействовать ракеты и беспилотники для истощения украинской системы противовоздушной обороны (ПВО). Он уточнил, что удар может быть нанесен «в ближайшие дни».