Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:48, 12 января 2026Бывший СССР

Зеленский заявил о подготовке Россией массированного удара по Украине

Зеленский заявил, что Россия готовит новый массированный удар по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alberto Gardin / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о подготовке Россией нового массированного удара по территории страны. Об этом он заявил в ходе своего вечернего обращения, ссылаясь на данные разведки.

Как сообщил глава государства, при атаке планируется задействовать ракеты и беспилотники для истощения украинской системы противовоздушной обороны (ПВО). Он уточнил, что удар может быть нанесен «в ближайшие дни».

Ранее военный эксперт Владимир Попов допустил групповые удары ракетным комплексом «Орешник» по Украине. По его мнению, они могут произойти в скором времени.

9 января по Украине был нанесен один из самых масштабных ударов с применением «Орешника». Он стал ответом на попытку Киева поразить резиденцию главы России Владимира Путина в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский посол задал Фон дер Ляйен ироничный вопрос

    Раскрыта реальная цель второго удара «Орешником». Что о ней известно

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Главный охотник за лох-несским чудовищем вынес вердикт после 52 лет поисков

    Над Анапой прогремели взрывы

    В сети испугались за здоровье дочери Дмитрия Маликова из-за ее фото в бикини

    Медведев призвал Трампа «поторопиться» с Гренландией

    Трамп задумался об авиаударах по еще одной стране

    Власти Венесуэлы ответили провозгласившему себя и.о. президента страны Трампу

    Украинка сделала надпись на лбу и получила штраф и запрет на перелет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok