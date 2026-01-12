Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:15, 12 января 2026Бывший СССР

Украину предупредили о групповых ударах «Орешником»

Военный аналитик Попов: Украину вскоре могут ждать групповые удары «Орешником»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Министерство обороны РФ

Украина вскоре может подвергнуться новым ударам российского ракетного комплекса «Орешник». Такое мнение высказал военный эксперт, заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в разговоре с «МК».

Он указал, что «Орешник» хорошо отработал по заданным целям и координатам во время атаки на Львовскую область, допустив, что в будущем по Украине могут быть нанесены групповые удары.

«Конечно, хотелось бы получить результат более массированного применения, то есть не одиночного пуска, а группового — трех-пяти ракет. Но пока это задача на завтрашний день. Впрочем, думаю, ждать долго не придется», — считает аналитик.

Он также отметил, что этот удар стал предупреждением для Польши и Румынии, которые «очень рьяно выслуживаются перед НАТО». По словам Попова, применение «Орешника» стало сигналом для этих стран о том, с чем они могут столкнуться в случае появления их войск на Украине, а также нападения НАТО на Россию.

Ранее стало известно, что в результате удара «Орешника» по Львову, нанесенного 9 января, был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. По данным Минобороны России, на этом заводе собирали беспилотники, которые применяли для ударов по российской территории, а также ремонтировали и обслуживали самолеты украинской армии, в том числе переданные западными странами F-16 и МиГ-29.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский посол задал Фон дер Ляйен ироничный вопрос

    Москвичку наказали за голосовое сообщение. За какие еще сообщения в мессенджерах и соцсетях могут вызвать в суд

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Европе назвали способ «спасти» Гренландию от Трампа с помощью России

    Российский посол раскрыл условия содержания Мадуро в США

    Военкор высмеял «исторический документ» Киева

    Индия пояснила принципы закупки оружия

    Иран пригрозил США войной

    Стало известно о встрече Трампа и лидера оппозиции Венесуэлы

    Украину предупредили о групповых ударах «Орешником»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok