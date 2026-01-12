Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:51, 12 января 2026Россия

«Орешник» ударил по гигантскому авиазаводу во Львове. Там ремонтировали F-16 и собирали беспилотники для налетов на города России

ВС России поразили «Орешником» Львовский авиационно-ремонтный завод
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

Минобороны России заявило, что в результате удара ракетного комплекса «Орешник» по Львову, нанесенного 9 января, выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Там сослались на подтверждение этой информации несколькими независимыми источниками.

По данным военного ведомства, на этом заводе собирали беспилотники, которые применяли для ударов по территории России, а также ремонтировали и обслуживали самолеты ВСУ, в том числе переданные западными странами F-16 и МиГ-29.

«Ударом ПГРК "Орешник" поражены производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией (БПЛА), а также инфраструктура заводского аэродрома», — добавили в Минобороны РФ.

Ракетный комплекс

Ракетный комплекс "Орешник" в Белоруссии

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В России допустили повторные удары по заводу

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов указал, что собранные на Львовском авиазаводе дроны могли участвовать в том числе в попытке налета на резиденцию президента России Владимира Путина на Валдае в конце декабря.

Он подчеркнул, что удар по авиазаводу имеет серьезные последствия для ВСУ, так как производство беспилотников приостановлено, пострадал ремонтный завод, взлетно-посадочная полоса, частично места стоянки самолетов, системы управления при переброске специалистов администрации президента Украины из Киева во Львов и обратно, а также специалистов командных пунктов управления войсками. «Для нас это очень важный показатель», — констатировал Попов.

Материалы по теме:
«Слава Богу, что там не было боевой части». Во Львове раскрыли последствия удара «Орешником» по области
«Слава Богу, что там не было боевой части». Во Львове раскрыли последствия удара «Орешником» по области
10 января 2026
Как метеорит: РФ ответила Украине «Орешником» на атаку резиденции Путина. Что важно знать про оружие, которое потрясло Запад
Как метеорит: РФ ответила Украине «Орешником» на атаку резиденции Путина. Что важно знать про оружие, которое потрясло Запад
9 января 2026
«Европа поняла, что Россия может отвечать». Реакцию Запада на удар «Орешником» по Украине объяснили
«Европа поняла, что Россия может отвечать». Реакцию Запада на удар «Орешником» по Украине объяснили
10 января 2026
Россия ударила «Орешником» по западу Украины. Целью могло стать гигантское газохранилище
Россия ударила «Орешником» по западу Украины. Целью могло стать гигантское газохранилище
9 января 2026

Telegram-канал «Военная хроника» же указал, что удар «Орешником» по авиазаводу парализует ремонт авиации украинской армии как минимум на время. «Проблема в том, что построены такие объекты определенным образом, и именно по этой причине для их полного вывода из строя потребуются повторные удары», — добавил канал.

Удар назвали ответом на попытку Киева поразить резиденцию Путина

Утром 9 января Минобороны сообщило, что той же ночью Вооруженные силы России нанесли удар ракетным комплексом «Орешник» по Украине. В ведомстве заявили, что атака стала ответом на попытку Киева поразить резиденцию Путина в Новгородской области.

Тогда в Минобороны не уточнили детали, лишь указав, что поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались в ходе атаки.

Взрывы прогремели во Львове и были слышны по всему городу, области и даже в соседней Ровенской области. В сети также появились кадры с камеры видеонаблюдения, на которых запечатлен момент мощного взрыва в Львовской области.

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region/Handout / Reuters

Предполагалось, что под атакой могло оказаться подземное газовое хранилище.

Мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал удар, признав, что был поражен «один из объектов критической инфраструктуры». «Если бы эта баллистическая ракета имела боевую часть, то последствия были бы просто несоразмерны. Слава Богу, что там не было боевой части», — заявил градоначальник.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Орешник» ударил по гигантскому авиазаводу во Львове. Там ремонтировали F-16 и собирали беспилотники для налетов на города России

    Москвичку наказали за голосовое сообщение. За какие еще сообщения в мессенджерах и соцсетях могут вызвать в суд

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Пожертвования украинцам спустили на шопинг и пиццу

    Объяснено желание Санду ликвидировать Молдавию

    В «Айдаре» рассказали о начавшихся из-за холода проблемах ВСУ

    Сноубордист упал в ручей на глазах у отдыхающих и не выжил

    В России отреагировали на требование Зеленского по окончанию украинского конфликта

    Сын Кадырова высказался о массовой драке на турнире по вольной борьбе в Грозном

    Безногий боец СВО с «лезущими из швов нитками» ушел из госпиталя в дом престарелых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok