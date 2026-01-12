«Орешник» ударил по гигантскому авиазаводу во Львове. Там ремонтировали F-16 и собирали беспилотники для налетов на города России

ВС России поразили «Орешником» Львовский авиационно-ремонтный завод

Минобороны России заявило, что в результате удара ракетного комплекса «Орешник» по Львову, нанесенного 9 января, выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Там сослались на подтверждение этой информации несколькими независимыми источниками.

По данным военного ведомства, на этом заводе собирали беспилотники, которые применяли для ударов по территории России, а также ремонтировали и обслуживали самолеты ВСУ, в том числе переданные западными странами F-16 и МиГ-29.

«Ударом ПГРК "Орешник" поражены производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией (БПЛА), а также инфраструктура заводского аэродрома», — добавили в Минобороны РФ.

Ракетный комплекс "Орешник" в Белоруссии Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В России допустили повторные удары по заводу

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов указал, что собранные на Львовском авиазаводе дроны могли участвовать в том числе в попытке налета на резиденцию президента России Владимира Путина на Валдае в конце декабря.

Он подчеркнул, что удар по авиазаводу имеет серьезные последствия для ВСУ, так как производство беспилотников приостановлено, пострадал ремонтный завод, взлетно-посадочная полоса, частично места стоянки самолетов, системы управления при переброске специалистов администрации президента Украины из Киева во Львов и обратно, а также специалистов командных пунктов управления войсками. «Для нас это очень важный показатель», — констатировал Попов.

Telegram-канал «Военная хроника» же указал, что удар «Орешником» по авиазаводу парализует ремонт авиации украинской армии как минимум на время. «Проблема в том, что построены такие объекты определенным образом, и именно по этой причине для их полного вывода из строя потребуются повторные удары», — добавил канал.

Удар назвали ответом на попытку Киева поразить резиденцию Путина

Утром 9 января Минобороны сообщило, что той же ночью Вооруженные силы России нанесли удар ракетным комплексом «Орешник» по Украине. В ведомстве заявили, что атака стала ответом на попытку Киева поразить резиденцию Путина в Новгородской области.

Тогда в Минобороны не уточнили детали, лишь указав, что поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались в ходе атаки.

Взрывы прогремели во Львове и были слышны по всему городу, области и даже в соседней Ровенской области. В сети также появились кадры с камеры видеонаблюдения, на которых запечатлен момент мощного взрыва в Львовской области.

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region/Handout / Reuters

Предполагалось, что под атакой могло оказаться подземное газовое хранилище.

Мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал удар, признав, что был поражен «один из объектов критической инфраструктуры». «Если бы эта баллистическая ракета имела боевую часть, то последствия были бы просто несоразмерны. Слава Богу, что там не было боевой части», — заявил градоначальник.