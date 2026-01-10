«Европа поняла, что Россия может отвечать». Реакцию Запада на удар «Орешником» по Украине объяснили

Сенатор Джабаров: Европа поняла, что Россия может отвечать на атаки

Представители Западной Европы не могут адекватно реагировать на ситуацию, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Свое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее генсек Совета Европы Ален Берсе предложил привлечь Россию к «ответственности» после нанесения удара ракетным комплексом «Орешник» по территории Львовской области Украины. Он заявил, что Россия этим ударом «продемонстрировала неуважение к международному праву».

Джабаров указал, что Западная Европа затеяла беспрецедентную помощь украинским властям, обеспечивая их оружием, которое постоянно используется против россиян. Вместе с тем, подчеркнул он, как только Россия дает ответный удар, европейцы сразу начинают выступать против.

«Почему-то не было никакой реакции ни одной европейской страны при попытке нанести удар по госрезиденции. Нет никакой реакции на то, что около полумиллиона жителей Белгородской области оставлены без света после нападения ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру»). А здесь они поняли, что Россия может отвечать», — прокомментировал сенатор.

Чем быстрее они это поймут и наконец остановят свой воинственный пыл, тем лучше будет для Западной Европы

Владимир Джабаров сенатор

Джабаров подчеркнул, что ударом «Орешника» Россия поступили абсолютно справедливо, поскольку таким образом она защищает национальные интересы. Более того, Вооруженные силы России при необходимости могут использовать и другой комплекс имеющегося вооружения, резюмировал законотворец.

Применение «Орешника» назвали сигналом Западу

Издание L’AntiDiplomatico пришло к выводу, что применение Россией ракетного комплекса «Орешник» нанесло удар однополярному устройству мира во главе с Западом. Из материала следует, что удар по объектам на Украине стоит расценивать как «политическое послание», которым Москва показывает, что не намерена отступать в вопросе достижения своих целей, а также подтверждает право на ответный удар. «Становится очевидным провал западной стратегии: обещанная Вашингтоном и Брюсселем контролируемая эскалация превращается во все более технологичный и опасный конфликт, в то время как Европа выглядит уязвимым зрителем, (...) а однополярный мир, основанный на военном превосходстве Запада, находится под вопросом», — говорится в публикации.

В свою очередь, австрийский политолог Герхард Манготт указал, что применение «Орешника» является предупреждением союзникам Киева, которые высказывали намерение разместить свои войска на территории Украины. «Москва возмущена планируемым потенциальным размещением войск союзниками киевской власти. Применение "Орешника" следует рассматривать именно в этом контексте», — обозначил эксперт.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк считает, что удар баллистической ракетой по Львовской области является четким сигналом о готовности жестко и асимметрично ответить на попытку атаки по высшему руководству государства. «Попытка "действовать мягче" воспринимается не как доброжелательность, а как сигнал: на нас можно давить дальше», — указал законотворец.

«Орешник» сочли одним из самых опасных вооружений в мире

Манготт отметил, что российский ракетный комплекс «Орешник» — это одно из самых опасных вооружений во всем мире. По словам профессора, его особенность заключается в возможности развить скорость более 12 тысяч километров в час, что делает ракету неуязвимой для перехвата системами противовоздушной обороны (ПВО). «Орешник» также может нанести ядерные удары.

Газета The New York Times также обратила внимание на то, что ПВО в обоих случаях оказалась бессильна против «Орешника». Западу следовало было внимательно отнестись к предупреждениям со стороны Москвы, поскольку очередное использование «Орешника» доказывает способность поразить этими ракетами любую точку Европы, резюмировало издание.