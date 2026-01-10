Реклама

22:07, 10 января 2026Мир

Громкое и «опасное» заявление сделали в Германии об «Орешнике»

Bild: «Орешник» — одно из самых опасных оружий в мире, его невозможно остановить
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Reuters

Российский ракетный комплекс «Орешник» — это одно из самых опасных вооружений во всем мире, об этом заявил профессор международных отношений в Инсбрукском университете Герхард Манготт изданию Bild.

Манготт также добавил, что это самое опасное оружие, которое использовал президент России Владимир Путин во время конфликта на Украине.

Кроме того, по словам профессора, потенциальная опасность ракетного комплекса гораздо выше, потому что он развивает скорость более 12 тысяч километров в час и его практически невозможно перехватить системами противовоздушной обороны (ПВО). «Орешник» также может нанести ядерные удары.

Министерство обороны России сообщило об ударе Вооруженными силами страны ракетным комплексом «Орешник» по Украине 9 января. Все цели удара были достигнуты.

Удар «Орешником» стал ответом на попытку Киева поразить резиденцию Владимира Путина в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года.

