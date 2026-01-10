Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:42, 10 января 2026Мир

На Западе высказали обеспокоенность после удара «Орешником» по Украине

Политолог Манготт: Удар «Орешником» является предупреждением союзникам Киева
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Удар Вооруженных сил России (ВС РФ) ракетным комплексом «Орешник» по объектам на Украине является предупреждением союзникам Киева, которые высказывали намерение разместить свои войска на территории Украины. Об этом заявил австрийский политолог Герхард Манготт в беседе с Reuters.

По словам эксперта, использование российской баллистической ракеты средней дальности стало посланием для Запада о том, что Россия обладает мощным военным арсеналом.

«Москва возмущена планируемым потенциальным размещением войск союзниками киевской власти. Применение "Орешника" следует рассматривать именно в этом контексте», — обозначил Манготт.

Ранее западное издание Sky News заявило, что большая часть Европы находится в зоне досягаемости «Орешника». Заявленная дальность ракеты достигает 5,5 тысячи километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о массовой гибели людей в Иране после стрельбы по протестующим

    Редкоземы и секретная база подо льдом. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    В МЧС перечислили способы правильно откапывать автомобиль из-под снега

    На Западе высказали обеспокоенность после удара «Орешником» по Украине

    Французский футболист погиб при попытке сделать селфи

    Около 100 тысяч семей остались без света в украинском регионе

    ВСУ попытались ударить по России ракетой большой дальности

    В Минобороны раскрыли последствия ударов по Украине

    Россиян предупредили об опасной погоде в десяти регионах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok