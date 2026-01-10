На Западе высказали обеспокоенность после удара «Орешником» по Украине

Политолог Манготт: Удар «Орешником» является предупреждением союзникам Киева

Удар Вооруженных сил России (ВС РФ) ракетным комплексом «Орешник» по объектам на Украине является предупреждением союзникам Киева, которые высказывали намерение разместить свои войска на территории Украины. Об этом заявил австрийский политолог Герхард Манготт в беседе с Reuters.

По словам эксперта, использование российской баллистической ракеты средней дальности стало посланием для Запада о том, что Россия обладает мощным военным арсеналом.

«Москва возмущена планируемым потенциальным размещением войск союзниками киевской власти. Применение "Орешника" следует рассматривать именно в этом контексте», — обозначил Манготт.

Ранее западное издание Sky News заявило, что большая часть Европы находится в зоне досягаемости «Орешника». Заявленная дальность ракеты достигает 5,5 тысячи километров.