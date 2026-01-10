На Западе сделали заявление после удара «Орешником» по Украине

Sky News: Большая часть Европы находится в зоне досягаемости ракеты «Орешник»

Большая часть Европы находится в зоне досягаемости ракетного комплекса «Орешник». Такое заявление сделало западное издание Sky News.

«Значение этой атаки (имеется в виду удар по Львовской области Украины — прим. «Ленты.ру») заключается в том, что она сигнализирует, а не в том, что было разрушено», — говорится в публикации.

Издание обратило внимание на то, что заявленная дальность «Орешника» достигает 5,5 тысячи километров, вследствие чего теоретически большая часть Европы находится в пределах досягаемости ракеты.

В материале также представлена оценка Королевского института объединенных служб, согласно которой «Орешник», движущийся со скоростью 10 Махов, может достичь Великобритании в течение 10 минут, если он будет запущен с западной части России.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз высказался об ответе НАТО на удар «Орешника» по Украине. По его словам, альянсу понадобятся годы, чтобы хотя бы приблизиться к возможности ответить.

