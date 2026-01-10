На Западе высказались об ответе НАТО на удар «Орешника» по Украине

Журналист Боуз: НАТО нечем ответить на удар России «Орешником» по Украине

Североатлантический альянс не в состоянии ответить на удары России ракетным комплексом «Орешник» по Украине. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

«У НАТО нет ответа на новаторский российский ракетный комплекс "Орешник", вновь примененный <…> против Украины. Они не могут его остановить, и они это знают», — написал он.

Боуз добавил, что альянсу понадобятся годы, чтобы хотя бы приблизиться к такой возможности.

Ранее военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Россия, атаковав «Орешником» Украину, показала возможность наносить удары по странам НАТО, используя неядерное обычное вооружение.