В Европе призвали наказать Россию после удара «Орешником»

Генсек Совета Европы Ален Берсе предложил привлечь Россию к «ответственности» после нанесения удара ракетным комплексом «Орешник» по территории Львовской области Украины. Чиновник опубликовал соответствующий пост на своей странице в соцсети X.

Берсе заявил, что Россия ударом «Орешника» «продемонстрировала неуважение к международному праву».

Политик отметил, что главными приоритетами Совета Европы являются «привлечение России к ответственности за преступления и выплата компенсаций».

Ранее сообщалось, что баллистическая ракета «Орешник» была запущена по авиаремонтному заводу в Львовской области, а не по подземному газохранилищу, как предполагалось ранее.