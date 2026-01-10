В США в очередной раз убедились в невозможности перехвата «Орешника»

NYT: Новый пуск «Орешника» РФ показал, что его невозможно перехватить

Новый удар России при помощи комплекса «Орешник» по Львовской области Украины показал, что существующие средства противовоздушной обороны (ПВО) неспособны перехватить эту ракету. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«Баллистические ракеты запускаются в атмосферу с помощью ракетных двигателей, после чего под действием силы тяжести снижаются на высоких скоростях. Это делает их перехват системами ПВО очень сложным, а в случае применения суббоеприпасов — практически невозможным», — пишут авторы.

В материале говорится о том, что Западу следовало было внимательно отнестись к предупреждениям со стороны Москвы, поскольку очередное использование «Орешника» доказывает способность поразить этими ракетами любую точку Европы.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что бункер не защитит украинского лидера Владимира Зеленского в случае удара по нему «Орешником». По его словам, подобное оружие пройдет в этот бункер «как нож сквозь масло».

