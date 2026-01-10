Реклама

В США признали неспособность остановить «Орешник»

Дэвис: Бункер не защитит Зеленского от уничтожения «Орешником»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Бункер не защитит президента Украины Владимира Зеленского в случае удара по нему российским «Орешником». Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала

«Если Зеленский, например, скажет, что ему нужно спрятаться в бункере, это не поможет. Если такое оружие выбрало цель, оно пройдет в этот бункер как нож сквозь масло», — объяснил он.

Как признает Дэвис, «Орешник» по всем параметрам превосходит самые мощные ракеты, имеющиеся у Соединенных Штатов, а западные системы противовоздушной обороны (ПВО) просто не в состоянии их обнаружить. Поэтому разговоры о необходимости расширения ПВО бесполезны. «Военные в кулуарах понимают, что это остановить невозможно», — констатировал эксперт.

Ранее военный аналитик Владислав Шурыгин рассказал, что Зеленский во время удара «Орешником» по территории Украины прятался в одном из стратегических командных пунктов, способных пережить атаку ядерного боеприпаса.

