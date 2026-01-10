L’AntiDiplomatico: Применение «Орешника» нанесло удар западному устройству мира

Применение Россией ракетного комплекса «Орешник» нанесло удар однополярному устройству мира во главе с Западом. Об этом пишет L’AntiDiplomatico.

Из материала следует, что удар «Орешником» по объектам на Украине стоит расценивать как «политическое послание», которым Москва показывает, что не намерена отступать в вопросе достижения своих целей, а также подтверждает право на ответный удар.

«Становится очевидным провал западной стратегии: обещанная Вашингтоном и Брюсселем контролируемая эскалация превращается во все более технологичный и опасный конфликт, в то время как Европа выглядит уязвимым зрителем, (...) а однополярный мир, основанный на военном превосходстве Запада, находится под вопросом», — говорится в публикации.

Ранее австрийский политолог Герхард Манготт заявил, что использование российской баллистической ракеты средней дальности стало посланием для Запада о том, что Россия обладает мощным военным арсеналом.