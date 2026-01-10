Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:26, 10 января 2026РоссияЭксклюзив

В Совфеде отреагировали на призыв наказать Россию после удара «Орешником»

Сенатор Джабаров: Западная Европа не может адекватно реагировать на ситуацию
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Reuters

Представители Западной Европы не могут адекватно реагировать на ситуацию, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Свое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее генсек Совета Европы Ален Берсе предложил привлечь Россию к «ответственности» после нанесения удара ракетным комплексом «Орешник» по территории Львовской области Украины. Он заявил, что Россия этим ударом «продемонстрировала неуважение к международному праву».

Джабаров указал, что Западная Европа затеяла беспрецедентную помощь украинским властям, обеспечивая их оружием, которое постоянно используется против россиян. Вместе с тем, подчеркнул он, как только Россия дает ответный удар, европейцы сразу начинают выступать против.

«Почему-то не было никакой реакции ни одной европейской страны при попытке нанести удар по госрезиденции. Нет никакой реакции на то, что около полумиллиона жителей Белгородской области оставлены без света после нападения ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. "Ленты.ру"). А здесь они поняли, что Россия может отвечать. Я думаю, чем быстрее они это поймут и наконец остановят свой воинственный пыл, тем лучше будет для Западной Европы», — прокомментировал сенатор.

Джабаров подчеркнул, что ударом «Орешника» Россия поступили абсолютно справедливо, поскольку таким образом она защищает национальные интересы. Более того, Вооруженные силы России при необходимости могут использовать и другой комплекс имеющегося вооружения, добавил сенатор.

Ранее сообщалось, что баллистическая ракета «Орешник» была запущена по авиаремонтному заводу в Львовской области, а не по подземному газохранилищу, как предполагалось ранее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России объяснили разочарование Трампа в Путине

    Редкоземы и секретная база подо льдом. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Раскрыты подробности массового отравления на известном российском горнолыжном курорте

    ФСБ задержала челябинского экс-депутата по делу о взяточничестве

    В Совфеде отреагировали на призыв наказать Россию после удара «Орешником»

    В Харькове прогремели взрывы

    Снегурочки в мини-юбках возмутили гостей детского утренника в России

    Украинская гимнастика описала отсутствие россиянок фразой «стало более честно»

    «Аэрофлот» запланировал возобновить рейсы в Шереметьево по расписанию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok