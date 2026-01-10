Сенатор Джабаров: Западная Европа не может адекватно реагировать на ситуацию

Представители Западной Европы не могут адекватно реагировать на ситуацию, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Свое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее генсек Совета Европы Ален Берсе предложил привлечь Россию к «ответственности» после нанесения удара ракетным комплексом «Орешник» по территории Львовской области Украины. Он заявил, что Россия этим ударом «продемонстрировала неуважение к международному праву».

Джабаров указал, что Западная Европа затеяла беспрецедентную помощь украинским властям, обеспечивая их оружием, которое постоянно используется против россиян. Вместе с тем, подчеркнул он, как только Россия дает ответный удар, европейцы сразу начинают выступать против.

«Почему-то не было никакой реакции ни одной европейской страны при попытке нанести удар по госрезиденции. Нет никакой реакции на то, что около полумиллиона жителей Белгородской области оставлены без света после нападения ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. "Ленты.ру"). А здесь они поняли, что Россия может отвечать. Я думаю, чем быстрее они это поймут и наконец остановят свой воинственный пыл, тем лучше будет для Западной Европы», — прокомментировал сенатор.

Джабаров подчеркнул, что ударом «Орешника» Россия поступили абсолютно справедливо, поскольку таким образом она защищает национальные интересы. Более того, Вооруженные силы России при необходимости могут использовать и другой комплекс имеющегося вооружения, добавил сенатор.

Ранее сообщалось, что баллистическая ракета «Орешник» была запущена по авиаремонтному заводу в Львовской области, а не по подземному газохранилищу, как предполагалось ранее.