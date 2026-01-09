Реклама

Мэр Львова заявил об «ужасных» разрушениях из-за «Орешника»

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Matthias Williams / Reuters

Мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал удар «Орешника» по Львовской области, назвав разрушения ужасными. Он высказался об этом в эфире украинского телеканала «Твое место».

«Да, есть поражение одного из объектов критической инфраструктуры. Людских потерь нет. Да, существующие повреждения ужасны», — заявил он.

Он также отметил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) пропустили прилет. «Нигде на радарах эта ракета не была обозначена», — сообщил мэр.

Утром 9 января в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы страны нанесли удар ракетным комплексом «Орешник» по Украине. В ведомстве заявили, что атака стала ответом на попытку Киева поразить резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года.

